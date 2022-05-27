Внедорожник Great Wall Tank 500 стал одним из лидеров продаж в Китае

Новый внедорожник Great Wall Tank 500 в апреле стал лидером продаж в Китае — было продано более тысячи экземпляров. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на NJCar.

По популярности внедорожник опередил Haval H9 и Nissan Terra. Автомобиль имеет массивную решетку радиатора, увеличенную оптику и вертикальные задние фонари. В салоне располагается виртуальная приборная панель с большим сенсорным экраном.

Внедорожник оборудован трехлитровым 354-сильным мотором. Базовая комплектация Tank 500 стоит 335 тысячи юаней (около 3,2 миллиона рублей).