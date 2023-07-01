Мир 01 июля 2023, 14:34 «Вне зависимости от цены». Санчес пообещал поддерживать Украину неограниченное количество времени Премьер Испании Санчес пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется piqsels

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Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется. Киевскому режиму выделят новый пакет помощи на 55 миллионов евро — свыше 50 миллиардов рублей, написала газета El Mundo.

«Я хотел сказать вам, что мы с вами и мы будем столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину независимо от цены, которую придется заплатить», — сказал он, а затем объявил о новом пакете помощи.

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Что касается «европейских стремлений» Украины, написало издание, Санчес указал, что «никто больше, чем Украина, не заслуживает» статуса страны-кандидата. Однако процесс нелегкий. Испания выступит за создание совета Украина — НАТО.

«Мы также выступаем за наращивание практического сотрудничества, за дальнейшую адаптацию вашего оборонного сектора к стандартам НАТО», — добавил он.

По словам Санчеса, Испания также продолжит делать «свою часть»: поставит больше боевых танков «Леопард» и бронетранспортеров.

При этом ЕС отдал Украине весь резерв своего бюджета до 2027 года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что для финансовой поддержки Украины взяли 30 миллиардов евро, не говоря уже о прочих видах помощи. Запасы истощены, подчеркнула она. Поэтому пока обсуждается вопрос, как поддерживать киевский режим дальше.