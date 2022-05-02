Вне времени, вне политики. Музыканты исполнили на балалайках песни группы АВВА у генконсульства Швеции

Акцию в знак протеста против отмены концерта Södra bergens balalaikor провели российские музыканты у генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Они сыграли на балалайках два хита шведской группы АВВА. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дирижера молодежного оркестра национальных инструментов «Терема» Андрея Долгова.

Это была импровизированная акция, заявил Долгов. Концерт шведской группы Södra bergens balalaikor в поддержку Украине отменили из-за балалаек.

«Нас это немного задело, потому что музыка — это вечное искусство, она должна быть вне времени, вне политики. И русские народные инструменты, на которых мы играем, — это часть всемирного достояния», — отметил дирижер.

Шесть солистов «Теремов» исполнили две популярные песни в инструментальной обработке без вокала. Судя по аплодисментам, музыка понравилась зрителям.

Концерт шведской группы должен был пройти в апреле в городе Уппсала, но его отменили из-за давления со стороны людей, настроенных против России. Они не захотели видеть на сцене балалайки во время концерта в поддержку Украины.