Проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» является коммерческим и должен оставаться вне политики. В российском МИД рассчитывают, что ситуация с Алексеем Навальным его не коснется.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал призывы президента США Дональда Трампа остановить проект при поддержке Вашингтона. Дипломата процитировало РИА «Новости».

«Это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы», — сказал Грушко.

Благодаря «Северному потоку — 2», добавил он, появится платформа для развития взаимодействия в экономическом плане.

«Мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать», — подчеркнул замглавы МИД.

Борьбу Вашингтона против проекта газопровода он назвал последовательной и системной. Грушко выразил надежду, что страны Европы смогут заявить о национальных интересах и не быть «вассалами» американцев.

В Германии вероятную остановку «Северного потока — 2» уже назвали ошибкой, которая в итоге нанесет ущерб репутации ФРГ. Дискуссии вокруг строительства газопровода возобновились после заявлений Берлина об отравлении Навального ядом из группы веществ «Новичок».