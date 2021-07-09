Противолодочные морские вертолеты Merlin в составе авианосца Queen Elizabeth ВМС Великобритании во время его прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи. Это было сделано предположения о том, что за боевым кораблем Соединенного Королевства ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Инцидент, как указано в материале, произошел 27 июня — через четыре дня после захода британского эсминца Defender в территориальные воды России вблизи Крыма, уточнил ТАСС. Этот эсминец числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с Queen Elizabeth.

Один из вертолетов, как отмечается, был поднят в воздух с авианосца, а другой — с вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria. При этом газета не располагает данными о том, были ли задействованы в этой операции фрегат Нидерландов Evertsen и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» Sullivans, являющиеся частью АУГ.

В британском Минобороны отказались отвечать на вопрос о том, имел ли место подобный инцидент. В то же время там заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы.