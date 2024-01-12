12 января 2024, 11:25
ВМС Украины признали, что не могут разминировать акваторию Черного моря
Спикер ВМС ВСУ Плетенчук: Украина не может разминировать Черное море
Украина не может разминировать Черное море. Об этом заявил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщил Telegram-канал «Украина.ру».
По словам Плетенчука, сегодня у республики нет возможности полностью разминировать акваторию Черного моря. Как отмечал командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию «Украинская правда», для разминирования всего района боевых действий, в том числе Азовского моря, уйдут годы. Она так же сообщал, что страна ведет переговоры для привлечения натовских кораблей к охране временных морских коридоров в Черном море.
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«Когда они будут реализованы, и будут ли, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом партнеров», — подчеркнул Неижпапа.
Как сообщало Минобороны Украины, Великобритания предоставит республике два минных тральщика типа Sandown. Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что государство получил военные корабли конвоирования сухогрузов по зерновому коридору в Черном море.
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