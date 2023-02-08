Мир 08 февраля 2023, 02:40 ВМС США показали первые фото сбитого китайского аэростата ВМС США опубликовали в Twitter снимки выловленных в океане обломков китайского аэростата Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter / Twitter

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Американские военные опубликовали в Twitter фотографии с обломками сбитого китайского аэростата, выловленными в Атлантическом океане. Операция проводится у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине.

«Моряки ВМС США второй группы обезвреживания взрывоопасных боеприпасов достают высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине», — говорится в подписи к фотографиям в официальном Twitter ВМС США.

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Китайский аэростат заметили в небе над Соединенными штатами в конце января, но не стали его сбивать из соображений безопасности. Воздушный зонд прилетел со стороны Канады и достиг штата Монтана.

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Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter / Twitter Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter / Twitter Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter / Twitter Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter / Twitter Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter / Twitter

Власти Китая заявили, что аэростат занимался метеорологическими наблюдениями, но потерял контроль из-за сильного ветра, после чего произошло отклонение от заданного курса.

После сбора обломков часть их отдадут спецслужбам для изучения. Белый дом заявил, что не собирается разрывать дипломатические отношения с Китаем из-за происшествия с аэростатом. После того как шар был сбит, американские власти вели активный диалог с китайской стороной, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.