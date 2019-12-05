ВМС США перехватили в Аравийском море иранский корабль

Корабль ВМС США захватил в Оманском заливе иранский корабль, который, предположительно, перевозил запчасти для управляемых ракет. Груз предназначался повстанцам-хуситам.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на анонимные официальные источники. Собеседники агентства назвал захваченную партию значительной.

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Моряки эскадренного миноносца ВМС США Forrest Sherman патрулировали район Красного моря, когда заметил небольшой баркас без опознавательных знаков и флага страны приписки, который двигался в сторону йеменского берега.

Американцы остановили баркас и высадили из него членов экипажа. Моряки были арестованы и переданы йеменской береговой охране. В трюме были найдены части ракет иранского производства.

Источник агентства сообщил, что за последние несколько лет военные США перехватили множество единиц иранского оружия, и эксперты отметили высокое качества найженных запчастей для ракет.

Специальная резолюция ООН запрещает поставки оружия лидерам хуситов. При этом война в Йемене рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией.

Военные соединения хуситов пользуются оружием, доставленным из Ирана и других стран-союзников. В 2014 году им также удалось захватить крупную партию оружия, предназначенную для армии Йемена. В июне представитель Саудовской Аравии заявил, что во время военных действий хуситы уже выпустили 226 баллистических ракет и более 70 тысяч снарядов.