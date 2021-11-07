ВМС США назвали военный корабль в честь борца за права ЛГБТ

Военно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь известного борца за права гомосексуалистов, первого открытого политика-гея и активиста Харви Милка. Церемония состоялась в городе Сан-Диего в Калифорнии. Мэр города выступил с торжественной речью и назвал Харви «лучом надежды» не только для ЛГБТ, но и для всех американцев.

«Для меня большая честь быть вместе с министром ВМС и таким большим числом чиновников штата, федерального и местного уровня для наречения судна USNS Harvey Milk. Теперь этот корабль станет символом надежды для всего мира», — написал в своем Twitter градоначальник Тодд Глория.

На церемонии присутствовал племянник Милка Стюарт. Как сообщило «РИА Новости», молодой человек отметил: его дяде поначалу пришлось уйти с должности в ВМС из-за своей ориентации. Стюарт призвал население США учиться на своих же ошибках, чтобы больше их не повторять.

Министр ВМС Карлос дель Торо добавил, что названия кораблей очень важны. По его словам, они могут выразить то, что больше всего ценят военно-морские силы и в целом американская нация.

Харви Милк служил на флоте во время Корейской войны. После вынужденного ухода со службы, он начал строить свою карьеру в Наблюдательном совете Сан-Франциско в 1977 году. Милк стал первым открытым гомосексуалистом среди всех чиновников Америки. В 1978 году Милка убили.