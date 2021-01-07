ВМС США начнут патрулирование возле российских берегов в Арктике

Американские корабли начнут патрулирование в Баренцевом море вблизи российских берегов, чтобы «препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере». Об этом заявил министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт.

«Россия вкладывает значительные средства в укрепление своей арктической обороны и экономики, что приводит к многоуровневой милитаризации северного фланга», — приводит Breaking Defence слова министра.

Брейтуэйт обвинил Россию в проведении «эскалационных и непрозрачных» военных операций и «незаконном регулировании судоходства по Северному морскому пути», что, по его словам, снижает безопасность в регионе.

«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», — подчеркнул американский военный министр и добавил, что это «обязанность» Соединенных Штатов как «доминирующей военно-морской силы в мире».

В конце прошлого года государственный секретарь США Майк Помпео включил Россию в список врагов Вашингтона. Он заявил, что «многие хотят подорвать американский уклад жизни, республиканские и базовые демократические принципы, и РФ определенно входит в этот список».