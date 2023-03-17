Мир 17 марта 2023, 11:01 ВМС США и Корпус морской пехоты поспорили о стоимости десантных кораблей «Военное обозрение»: в США разгорелся спор из-за стоимости десантных кораблей U.S. Department of Defense

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ВМС США поставили на паузу финансирование производства линейки амфибийных транспортных доков класса «Сан-Антонио», сообщило «Военное обозрение». По словам начальника управления военно-морских операций адмирала Майка Гилдея, переоценка кораблей LPD-17 Flight II началась еще год назад по указанию канцелярии министра обороны страны.

По его словам, ВМС хотят провести оценку боевых кораблей. Процесс должен завершиться в третьем квартале 2023 финансового года.

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Вместе с тем ВМФ США еще предстоит заплатить за LPD-32, который конгресс запланировал на этот год. При этом после призывов Корпуса морской пехоты профинансировать закупки LPD-33 было решено выделить еще 250 миллионов долларов на предварительную продажу этого корабля.

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Но Военно-морской флот не включил судно в пятилетний бюджетный прогноз. Закупку могут провести в 2025 финансовом году, если корабль будет следовать отраслевым рекомендациям, уточнило издание.

«Конгресс дал нам право делать оптовые закупки, и мы все согласны с тем, что именно так мы должны поступать с этими кораблями. Он должен быть конкурентоспособным», — добавил Гилдей.

При этом командующий морской пехотой США Дэвид Бергер выступил в защиту LPD-17 Flight II и назвал стратегию крупных закупок способом сократить бюджет.