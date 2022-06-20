ВМС Японии отследили движение российских кораблей

Военно-морские силы самообороны Японии отследили движение российских кораблей. Суда под флагом РФ двигались с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны, их данные привело РИА «Новости».

Согласно информации комитета, противолодочный корабль «Удалой», три сторожевых корабля «Стерегущий» и корабль измерительного комплекса «Маршал Неделин» с 15 июня прошли от восточного побережья острова Хоккайдо мимо префектуры Тиба на юго-запад, к префектуре Окинава, где вышли в сторону Восточно-Китайского моря.

Наблюдение за их прохождением вели патрульный самолет P-3 Orion, эсминец «Тэрудзуки», заправочный танкер «Токива».

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США заявило, что при нарушении запрета на использование воздушного пространства страны российские самолеты будут перехватывать. Экипажи при этом будут ждать задержание и допрос.