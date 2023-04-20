Мир 20 апреля 2023, 16:16 ВМС Ирана вынудили американскую подлодку подняться на поверхность в Ормузском проливе — СМИ Tasnim: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США всплыть в Ормузском проливе Правительство США / Flickr.

Читать 360tv в

ВМС Ирана обнаружили американскую атомную подводную лодку Florida класса Ohio, пытавшуюся пересечь Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim. Военные вынудили экипаж субмарины подняться на поверхность и изменить курс, заявил командующий ВМС республики Амир Шахрам Ирани.

Контр-адмирал Шахрам Ирани рассказал, что американская подлодка двигалась в сторону пролива в полной тишине под водой. Иранская Fateh обнаружила ее и совершила предупредительный маневр. Экипаж АПЛ Florida решил поднять корабль на поверхность.

Реклама

«Недавнее предупреждение ВМС Ирана США заключается в том, что отныне они должны соблюдать все международные правила», — высказался о случившемся командующий ВМС Ирана.

В начале апреля стало известно о переброске американской АПЛ, способной нести 154 ракеты Tomahawk на Ближний Восток. В управлении Пятого флота ВМС США подтвердили отправку подлодки, но не стали раскрывать цели ее нахождения. По мнению западных журналистов, этот шаг стоит рассматривать как сигнал Ирану о военном потенциале Штатов.