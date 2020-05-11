ВМС Ирана случайно выпустили ракету в свой корабль. Есть погибшие

В иранский корабль поддержки и обеспечения в Оманском заливе попала ракета, которую выпустил другой корабль ВМС Ирана. Погибли 19 человек.

Как сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на пресс-службу армии Ирана, поврежденный корабль доставили в порт.

«Число погибших в результате инцидента составляет 19 человек, раненых — 15. Судно, попавшее в аварию, доставлено в морской порт для проведения технического осмотра», — приводит корпорация текст сообщения иранских военных.

В пресс-службе добавили, что инцидент произошел с кораблем ВМС Ирана Konarak во время военно-морских учений в районе портов Джаск и Чабахар. Однако ни о какой ракете военные не говорили. Ранее IRIB сообщила, что в Konarak могла по ошибке угодить ракета, которую выпустили во время учебных маневров с дружественного корабля. Более подробной информации о ЧП пока нет.