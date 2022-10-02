ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе | 360°

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ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе

Морская префектура Атлантики: ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском зал

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Корабль и вертолет Военно-морских сил Франции сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе. Об этом сообщила морская префектура региона Атлантика.

«Многоцелевой фрегат (FREMM) ВМС Франции Normandie и его вертолет Caiman в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами сопроводили российскую субмарину „Новороссийск“ и российский буксир „Сергей Балк“ в Бискайском заливе», — написала морская префектура в Twitter.

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Как уточнили в сообщении, российскую подлодку с буксиром заметили в заливе в четверг, 29 сентября. К своему заявлению ведомство добавило фотографии субмарины и судна России. При этом оно не стало приводить никаких других подробностей.

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Дизель-электрическую подводную лодку проекта 06363 Б-261 «Новороссийск» спустили на воду осенью 2013 года. Летом 2014-го ее передали ВМФ России. Субмарина предназначена для уничтожения подлодок, кораблей и судов противника. Также ее используют для патрулирования, разведки и охраны коммуникаций в море.

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