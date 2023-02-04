Мир 04 февраля 2023, 09:04 ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец в Атлантике ВМС Бразилии сообщили о затоплении единственного авианосца «Сан-Паулу» Википедия

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Командование флота Бразилии затопило свой единственный авианосец «Сан-Паулу» в водах Атлантического океана. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы оказались вынуждены принять это решение после запрета кораблю входить во внутренние воды из-за риска сесть на мель», — сказано в сообщении.

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«Сан-Паулу» затопили 3 февраля в соответствии с установленным планом. Он являлся единственным кораблем такого типа в бразильском флоте.

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Авианосец вывели из эксплуатации еще в 2021 году, после чего его продали в Турцию. Новый собственник отбуксировал его в один из портов для разбора, но местные власти отозвали разрешение на стоянку, после чего авианосец вновь вернули Бразилии.

Однако бразильский флот также отказался принять корабль из-за рисков для безопасности порта и окружающей среды — он мог сесть на мель.

В корпусе авианосца выявили несколько отверстий, существовал риск неконтролируемого затопления. Поэтому ВМС Бразилии приняли решение отправить его на дно, на глубину пять тысяч метров, в 350 километрах от берега.