ВМС десяти стран, включая США, начали учения у берегов Южной Кореи | 360°

Мир 04 октября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

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Viber ВМС десяти стран, включая США, начали учения у берегов Южной Кореи Yonhap: ВМС десяти стран, включая Англию и США, прибыли на учения у берегов Южной Кореи unsplash

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Военно-морские силы (ВМС) десяти стран 4 октября начали учения в Южной Корее у побережья города Пхохан в Японском море. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Среди прибывших на мероприятие экипажей — представители США и Великобритании. В ходе учений планируется отточить многосторонние противоминные маневры. Основная цель мероприятий — усиление сотрудничества по адаптации к условиям боевых действий на Корейском полуострове под эгидой управления ООН во главе с США.

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По данным Yonhap, текущие учения — регулярное мероприятие. Их проводят с 2016 года. Начатые 4-го числа учения продлятся до 12-го числа этого месяца.

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Изначально формат мероприятия был разработан США во время войны в Корее. Однако на деле постоянно действующего мандата ООН не имеет.

Представители КНДР несколько раз пытались уведомить организацию об этой проблеме и просили устранить «Командование». Однако их призывы были проигнорированы.

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