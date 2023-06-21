Мир 21 июня 2023, 14:09 ВМФ не получал просьб о помощи с поиском пропавшего батискафа с туристами Главком ВМФ Евменов: США не просили о помощи с поиском пропавшего батискафа с туристами РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки не обращались к Военно-морскому флоту России с просьбой о помощи в поиске батискафа с туристами, пропавшего в районе места крушения «Титаника». Об этом заявил главком ВМФ РФ, адмирал Николай Евменов.

«К нам за помощью не обращались, будем надеяться, что найдут и [пассажиры] будут спасены», — сказал Евменов.

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Батискаф с туристами пропал 19 июня в акватории Атлантического океана во время спуска к останкам «Титаника». На борту аппарата находятся миллиардер Хэмиш Хардинг, глава корпорации OceanGate Expedition Стоктон и исследователь Рори Голден.

В настоящее время поиски батискафа продолжаются. По оценке океанолога Сергея Мухаметова, если аппарат не всплывет на поверхность самостоятельно, то шансы на его обнаружения будут практически нулевыми.

По словам эксперта, глубина выступает самым сложным фактором в спасательной операции. А она в данном случае составляет без малого 3,5 километра.

«Думаю, на такой глубине сделать ничего не получится, это еще никому не удавалось», — подчеркнул он.