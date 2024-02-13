Мир 13 февраля 2024, 19:03 «Вместо Симферополя был бы Акмесджит». Крымские города захотели переименовать на Украине Замглавы МИД Украины Джапарова захотела переименовать города Крыма РИА «Новости»

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Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова призналась, что ей очень хочется переименовать все города в Крыму в крымско-татарские названия. Об этом она рассказала в эфире местного телеканала «FrееДом».

«Мне очень хочется верить, что вместо Симферополя у нас будет Акмесджит, вместо Феодосии Кефе, вместо Старого Крыма Эски-Кырым и так далее», — сказала она.

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Замглавы дипломатического ведомства добавила, что ей также очень хотелось бы увидеть уничтожение Крымского моста.

«Здесь есть две версии. Либо мы дождемся, пока Россия покинет полуостров через мост, а потом его разрушим. Либо уничтожим мост сразу», — добавила Джапарова.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном ранее подчеркивал, что страна оказалась вынуждена взять под защиту Крым, так как он находился под угрозой нападения Украины.

Польский президент Анджей Дуда указывал на неспособность Украины вернуть контроль над Крымом, однако спустя несколько дней отрекся от своих слов.