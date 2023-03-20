Мир 20 марта 2023, 08:54 Вместо новых испытаний — укрепление связей. Соперник Эрдогана высказался о партнерстве с Россией Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу спрогнозировал укрепление связей с Россией РИА «Новости»

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Отношения Турции и России останутся прежними, независимо от результатов выборов в мае. Кандидат в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу сказал об этом в интервью сайту Medya Gunlugu.

«Исходя из взаимного уважения, я не думаю, что есть причина для изменения этой ситуации. Наоборот, я считаю, что существующие позиции будут еще больше укрепляться, а не сталкиваться с новыми вызовами», — сказал он.

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Кемаль Кылычдароглу допустил, что взгляды двух стран по некоторым вопросам внешней политики расходятся, но в целом они действуют вместе в обеспечении регионального мира и стабильности. Несовпадение взглядов он назвал естественным результатом существования суверенного государства.

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Политик заявил, что партнерство держится не только на личных отношениях президента России Владимира Путина и действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств, по его словам, одобряют договоренности, достигнутые на институциональном уровне, и помогают в разрешении и согласовании вопросов, доведенных до них без консенсуса. Кемаль Кылычдароглу рассчитывает, заняв пост президента, сохранить прежние отношения с Россией.

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая. Жители проголосуют за нового президента и парламент. Кемаля Кылычдароглу выбрали единым кандидатом от оппозиции и соперником Реджепа Тайипа Эрдогана.