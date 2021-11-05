Вместо медпомощи американка получила счет на $700

В июле жительница Атланты (Джорджия) Тейлор Дэвис обратилась в отделение неотложной помощи местной больницы Эмори Декатур с травмой головы. Она просидела в приемном покое семь часов. За это время к ней не подошел ни один врач. Через некоторое время она получила от больницы счет на 700 долларов (50 тысяч рублей).

Сначала женщина решила, что это какая-то ошибка. Как стало известно изданию Insider, она обратилась в больницу, чтобы аннулировать счет.

«Я просидела там семь часов. Я не должна была так долго находиться в отделении неотложной помощи. У меня не измеряли жизненные показатели, не брали анализов. На меня просто не обращали внимания», — пожаловалась Дэвис.

Однако в больнице ей сообщили, что сумма в счете — это плата за посещение медицинского учреждения. Протокол обслуживания подразумевает, что деньги начисляют «даже если вы просто вошли внутрь». Плата взимается до того, как врачи вас осмотрят, а не за что осмотрят. Она начисляется всегда, просто на фоне других сумм за врачебные манипуляции она не так заметна.

Дэвис подчеркнула, что теперь два раза подумает перед тем, как обратиться к врачам. Она поедет в больницу только в самом крайнем случае.

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