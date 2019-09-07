Кошка Машка прилетела из Киева вместе с освобожденными россиянами

Путь домой. Главное об обмене задержанными между Россией и Украиной Подробнее

«Кошка черно-белая, ей год и три месяца, зовут Машка. Этот человек, Алексей, боюсь перепутать фамилию, он везет ее с собой из Бучанской тюрьмы. Причем это вторая кошка, которую он вывез на свободу», — рассказал Вышинский, пояснив, что это уже вторая вывезенная на свободу кошка. Первую «обменяли» в 2017 году, отметил журналист.

Вышинский добавил, что на этот раз у мужчины все получилось — он отвезет эту кошку в деревню, где и будет с ней жить.

Главреда РИА «Новости Украина» задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей восемь раз.

Вышинский прилетел 7 сентября в Москву вместе с другими 34 экс-задержанными, которых Киев освободил по заранее достигнутой с Москвой договоренности по обмену.