Мир 01 сентября 2023, 10:15 Вместе с F-16 Украина получит мощное оружие, а Россия — новую цель для ударов NZZ: истребители F-16 навредят Украине, а не помогут РИА «Новости»

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С истребителями F-16 Вооруженные силы Украины получат не только мощное оружие, но и новые проблемы. Аэродромы станут целью ударов российской армии, пострадают техника и военные. Об этом заявила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Поставка обещанных истребителей на Украину спровоцирует эскалацию конфликта, предупредили журналисты. Местные военные и инженеры не смогут сразу самостоятельно их обслуживать, поэтому придется привлекать специалистов НАТО или отвозить F-16 на ремонт в другие страны.

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Кроме того, вместе с самолетами киевский режим получит мощное оружие. Из-за этого аэродромы и военные базы, где расположатся F-16, станут для российской армии приоритетными целями ударов. Автор статьи заявил, что пострадают обученные пилоты и технический персонал.

Американский телеканал CNN напомнил, что Вооруженные силы России имели опыт противодействия этим истребителям. F-16 станут для них более заманчивой целью, чем другие виды вооружений в руках ВСУ.