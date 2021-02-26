Госдеп призвал армию Армении не вмешиваться в политику

Госдепартамент США знает о происходящих в Армении событиях и внимательно следит за развитием ситуации в республике. Вашингтон призвал вооруженные силы не вмешиваться в политику, чтобы лидеры противоборствующих сторон смогли мирно разрешить разногласия, уважая верховенство закона.

Об этом на брифинге заявил представитель госдепа Нед Прайс.

«Мы призываем все стороны к сдержанности, призываем избегать любой эскалации и насилия. Мы напоминаем всем сторонам о базовом демократическом принципе, что вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику», — цитирует его РИА «Новости».

Прайс подчеркнул, что пока Госдеп не пришел к выводу, что в Армении имела место попытка госпереворота.

Экс-министр обороны Армении Виген Саркисян заявил на своей странице в Facebook, что военные элиты республики не собирались осуществлять переворот.

«Те, кто совершает переворот, распространяют длинные заявления после того, как изолируют руководителя страны, а не до того. В данном случае есть недоверие и неуважение, что привело к искажению логической цепочки дачи приказов, а этого нельзя терпеть ни минуты. Яркое тому доказательство — жалкие попытки отдавать приказы офицерам с площади», — приводит его слова Sputnik Армения.

По мнению Саркисяна, у премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть два пути — сменить весь высший офицерский состав или уйти без потрясений.

После слов армянского премьера о российских «Искандерах», замначальника генштаба Армении высмеял его заявление. Он был уволен с должности. Военные республики потребовали отставки Пашиняна. Он в ответ обвинил их в попытке переворота.