Мир 01 августа 2023, 00:28 Вмешательство в дела Нигера сочли в Буркина-Фасо и Мали объявлением войны им Буркина-Фасо и Мали заявили, что военное вмешательство против Нигера будет означать войну Pxhere

Читать 360tv в

Буркина-Фасо и Мали будут считать объявлением им войны военное вмешательство в дела Нигера. Об этом сказано в совместном заявлении насчет мятежа в этой стране, сообщило РИА «Новости».

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не исключило, что против мятежников в Нигере придется применить военные меры, если они не выполнят требования властей за неделю.

Реклама

Государственный переворот в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Бойцы из президентской гвардии сообщили, что действующего главу государства Мохамеда Базума и членов его семьи отстранили от власти.

Командующий президентской гвардией Абдурахман Чиани объявил себя самопровозглашенным руководителем переходного правительства. Командование вооруженных сил поддержало мятежников. Евросоюз объявил о приостановке финансовой поддержки, а также любого сотрудничества с этой африканской страной до тех пор, пока власть не вернется к избранному президенту.

Взявшие власть военные Нигера объявили о приостановке поставок золота и урана во Францию. Бывшую метрополию они обвинили в попытке организовать военную интервенцию для того, чтобы вернуть на пост главы государства Базума.