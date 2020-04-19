Вlооmbеrg: россияне стали обналичивать больше денег

Спрос на наличные в России резко вырос после первого обращения Путина по коронавирусу. После того, как он объявил весь апрель нерабочим, еще больше наличных сняли со счетов.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка РФ, в эти дни россияне сняли через банкоматы или в отделениях банков около триллиона рублей.

«Люди были напуганы, что банки закроются на время карантина. Они запаслись деньгами по той же причине, по которой другие запасаются едой», — приводит Bloomberg слова аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая.

Президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса объявил весь апрель нерабочим. Сейчас в России действуют жесткие ограничения в рамках борьбы с распространением уханьской инфекции. Во многих регионах ввели режим строгой изоляции. Людям запретили выходить из дома без веской причины. За последние сутки медики выявили еще 6060 случаев заражения 2019-nCoV. Всего в РФ 42 853 человека подхватили коронавирус. От COVID-19 умер 361 человек.