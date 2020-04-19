Вlооmbеrg: россияне стали обналичивать больше денег
Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка РФ, в эти дни россияне сняли через банкоматы или в отделениях банков около триллиона рублей.
«Люди были напуганы, что банки закроются на время карантина. Они запаслись деньгами по той же причине, по которой другие запасаются едой», — приводит Bloomberg слова аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая.
Президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса объявил весь апрель нерабочим. Сейчас в России действуют жесткие ограничения в рамках борьбы с распространением уханьской инфекции. Во многих регионах ввели режим строгой изоляции. Людям запретили выходить из дома без веской причины. За последние сутки медики выявили еще 6060 случаев заражения 2019-nCoV. Всего в РФ 42 853 человека подхватили коронавирус. От COVID-19 умер 361 человек.