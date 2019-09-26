Вlооmbеrg: Минюст США проведет расследование против Facebook

«Расколол душу» и не поплатится. «Проект Волан-де-Морт» не уничтожит Facebook Подробнее

По данным агентства, Минюст принял такое решение, несмотря на то, что эксперты Федеральной торговой комиссии США уже изучают деятельность медиаплатформы. Однако Bloomberg отметил, что два расследования не должны пересекаться. Ведомства будут рассматривать разные аспекты работы Facebook.

Летом стало известно, что американские власти собираются проверить возможные нарушения Facebook, Google, Amazon, и Apple, допущенные в отношении антимонопольного законодательства. Делом планировали заняться Федеральная торговая комиссия США и Министерство юстиции. Первое ведомство намерено проследить за Facebook и Amazon, Минюст — за Apple и Google.

Однако теперь, по информации источников, договоренности изменились. В сферу интересов Миюнста может попасть не только Facebook, но и Amazon. О начале собственного расследования также заявили в Палате представителей Конгресса.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что группа прокуроров в июле провела встречу с представителями Министерства юстиции. На ней был поднят вопрос о возможных нарушениях крупных корпораций. После этого ведомства приняли решение начать расследование.