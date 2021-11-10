Влюбленные в США познакомились с девушкой в Tinder и расчленили ее на втором свидании

Жительница штата Небраска в США стала жертвой влюбленной пары. Мужчина и женщина познакомились с ней в Tinder, а после второго свидания убили и расчленили.

О жестоком преступлении написало издание People. Убийство было совершено в ноябре 2017 года.

Следователи установили, что 55-летний Обри Трейл и его 27-летняя подруга Бейли Босуэлл специально подыскивали себе жертву в Tinder. Их выбор пал на 24-летнюю Сидни Луфе. После второго свидания она исчезла.

Спустя две недели останки Луфе нашли в мусорных мешках. Трейла и Босуэлл вскоре задержали. Вычислить их помогла запись с камер наблюдения магазина, где влюбленные покупали пилы, мешки для мусора и отбеливатель. Все эти приготовления велись заранее — еще до свидания с убитой.

Суд признал их виновными в убийстве первой степени, преступном сговоре с целью убийства и в сокрытии человеческих останков. Босуэлл приговорили к пожизненному заключению. А ее бойфренда казнили в июне.

В начале ноября в Красноярске суд приговорил к 11 годам тюрьмы женщину, которая убила и расчленила своего сожителя. Части тела погибшего она хранила в холодильнике. Мотивом преступления стала ревность.