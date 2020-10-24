Влюбленные обвенчались в разрушенной церкви Карабаха

В древней церкви города Шуша, которую в начале октября разрушила азербайджанская бомбардировка, состоялась красивая свадьба. В субботу там поженились военнослужащий Оганес Овсепян и журналистка Мариам Саргсян.

Об этом из Еревана сообщил корреспондент ИА Nation News. Несмотря на то, что часть исторического здания была разрушена, молодую пару это не остановило сыграть там традиционную армянскую свадьбу. Невеста пошла под венец в национальном наряде, а жених был в военной форме. В конце церемонии влюбленные выпустили из рук белых голубей.

Храм в Нагорном Карабахе был несколько раз обстрелян 8 октября. В результате несколько человек пострадали, в том числе российские журналисты. Удары сильно повредили церковь, один купол полностью уничтожен, разрушены стены. Собор был построен во второй половине XIX века на средства местных жителей. В 1920 году он перестал действовать из-за Шукшинской резни. Тогда большая часть населения была вырезана. К 1998 году храм восстановили, до октября 2020 года в нем проходили службы.