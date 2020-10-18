Влюбленная пара в Италии получила штраф за поцелуи без масок

В Милане влюбленная пара получила штраф от сотрудников полиции за поцелуи без медицинских масок. Теперь парочка должна будет заплатить 400 евро, а это более 36 тысяч рублей).

Как пишет Daily Mail, стражи порядка остановили 40-летнего итальянца и польку по пути в ресторан, после того как пара поцеловалась на публике. Как выяснилось позже, влюбленные нарушили закон, сняв медицинские маски. В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Италии необходимо носить маски даже на улице.

Возлюбленные, как оказалось, вместе уже давно. Пара даже помолвлена. Однако прописаны влюбленные по разным адресам. В том случае, если бы они официально жили вместе, штрафа удалось бы избежать. В Италии разрешено находиться на улице без масок тем людям, которые вместе живот, но при условии, что рядом с ними нет других граждан.

Однако оштрафованная пара утверждает, что рядом с ними в момент поцелуя никого не было, а значит и правоохранители не могли видеть их поцелуй. этот факт наводит на мысль об использовании правоохранителями Италии дронов для слежки за ношением масок.

По всему миру растет количество заболевших COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего коронавирусом заразились более 39 миллионов человек, умерли больше миллиона. Канцлер Ангела Меркель бьет тревогу и отмечает, что второго локдауна Германия не выдержит. Главный научный сотрудник ВОЗ прогнозирует рост смертности, а главы государств вводят дополнительные меры безопасности.