Минфин США заявил о попытке создания «канала российского влияния» в Болгарии

Американцы решили, что в Болгарии пытались организовать «канал российского влияния». Стоит за этим, по версии США, предприниматель Васил Божков.

Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что Божков якобы подкупал официальных лиц в правительстве и намеревался в 2021 году передать «определенную сумму» бывшему болгарскому чиновнику и экс-политику.

Деньги, считают в Минфине, должны были помочь Божкову создать канал, при помощи которого можно было бы оказывать влияние на чиновников Болгарии «со стороны российских политических лидеров».

В министерстве не привели подтверждения подобных заявлений. Имена предполагаемых контрагентов Божкова американцы тоже предпочли не называть.

Васил Божков, напомнило РИА «Новости», оказался в числе трех болгар, попавших под санкции США по «закону Магнитского». Их заподозрили в коррупции.