Мир 28 февраля 2024, 09:09 Влиянием на рынок поставок сахара с Украины возмутились во Франции В парламенте Франции заявили, что импорт сахара с Украины подрывает рынок ЕС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поставки сахара с Украины в Евросоюз начали подрывать устойчивость местного рынка. Об этом в обращении к кабмину Франции написал член парламента Франции Жоселин Десиньи, сообщило издание «Лента.Ру».

«Обращаю внимание главы министерства продовольственного суверенитета и сельского хозяйства Франции Марка Фено на необходимость принятия мер по регулированию импорта украинского сахара, который заполняет рынок Европы», — отметил он.

Реклама

Десиньи уточнил, что после отмены таможенных квот сельскохозяйственная продукция с Украины наводнила европейский рынок, из-за чего страдает местная промышленность.

«Фермеры и промышленники требуют принятия немедленных мер из-за опасения дестабилизации рынка и искажения честной конкуренции», — добавил парламентарий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с местными фермерами пообещал защитить их от украинской продукции. Однако фермеры в ответ освистали главу государства.