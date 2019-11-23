Влияние России на Brexit сравнили с Бермудским треугольником

Политик не в курсе вмешательства России в выборы или референдумы в Англии.

Точно также Джонсон отреагировал на предположения о том, что нынешний кабинет министров специально откладывает публикацию доклада о якобы вмешательстве России в политику Британии.

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«Простите, но все это — ерунда вроде Бермудского треугольника», — заявил премьер-министр.

Во всем этом Джонсона обвиняет оппозиция и бывший прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, который возглавляет составивший доклад парламентский комитет. Его ранее исключили из Консервативной партии. В ответ критикам премьер заявил, что не считает нужным менять время публикации документа. Кроме того, он не видит оснований ускорять стандартную процедуру утверждения подобных документов премьерской канцелярией.

Досрочные выборы назначены на 12 декабря, был распущен парламент. В связи с этим доклад теперь может быть опубликован только после обновления состава Палаты общин.

В ноябре глава правительства уже опровергал вмешательство России в политический процесс в Великобритании. Москва тоже говорила, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других государствах.