Важное 06 июля 2023, 13:38 Влияние договоренностей Украины с другими странами на ход СВО оценили в Кремле Песков: договоренности Украины с другими странами не изменят ход СВО РИА «Новости»

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Никакие договоренности властей Украины с другими государствами не изменят ход проведения специальной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Ход спецоперации не изменится из-за договоренностей Украины с другими странами, ситуация на фронте это подтверждает», — сказал официальный представитель Кремля.

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Таким образом он прокомментировал информацию о предстоящем визите украинского президента Владимира Зеленского в Болгарию, где он обсудит поставки вооружений.

Песков отметил, что Украина пытается втянуть в конфликт с Россией как можно больше стран.

«Причем многие государства уже влезли в него с головой, как косвенно, так и прямо», — добавил помощник Владимира Путина.

Ранее американские СМИ рассказали, какие проблемы ждут Зеленского после завершения конфликта с Россией. По мнению аналитиков, ему предстоит побороть тотальную коррупцию в стране.