Введенные санкции против России приведут к изменению международной финансовой системы, так как Западу нужно будет поддерживать отношения со страной. Об этом заявил венесуэльский депутат Рой Даса.

«Применение санкций к России и другим странам повлечет крах финансового рынка и появление нового», — сказал Даса в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия является важным поставщиком углеводородов и удобрений. Этот экспорт движет не только продовольственным рынком, но и финансовой системой. По словам депутата, антироссийские санкции могут стать причиной того, что доллар больше не будет отвечать требованиям к базовой валюте.

«Это то, о чем говорили в последние месяцы, что международную торговлю будет определять корзина валют», — пояснил Даса.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин назвал санкционное давление на страну беспрецедентным. При этом он отметил, что в основе ограничительных мер лежат ложь и лицемерие. Как заявил Панкин, нынешнюю экономическую модель нужно пересмотреть.