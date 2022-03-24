Влияние антироссийских санкций на мировую экономику спрогнозировали в Госдуме

В то время, как США «упиваются» очередными санкциями в отношении России, остальные страны сталкиваются с проблемами. Таким образом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление польского премьер-министра, который сказал, что в экономике Польши «наступили трудные времена», написал RT.

«То, что антироссийские санкции окажут влияние на Европу, было понятно давно. Более того, ограничения, введенные в отношении России, ощутимо повлияют и на глобальную экономику», — пояснил Белик.

Он добавил, что отказываясь от российских поставок, страны Европы фактически вредят своим гражданам. На фоне роста цен на энергоносители и продукты могут остановить свою работу заводы и мануфактуры, резюмировал российский политик.