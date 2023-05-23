Мир 23 мая 2023, 07:35 Влияние американского госдолга на помощь Украине раскрыли в США Hill: из-за разбирательств в США с потолком госдолга финансирование Украины отложилось РИА «Новости»

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Ситуация с потолком государственного долга в США способна отложить военное финансирование Украины на неопределенный срок. Об этом в материале для издания The Hill сообщил обозреватель Брэд Дресс.

«Связанные с потолком госдолга вопросы отложили серьезные переговоры о продолжении финансирования Украины. Возникла тупиковая ситуация, связанная с неопределенностью предстоящего наступления ВСУ и самим госдолгом», — написал он.

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По словам Дресса, Пентагон обнаружил ошибку, благодаря которой в бюджете появились лишние три миллиарда долларов. Но оставшиеся средства все равно не превышают 14 миллиардов.

Член палаты представителей Билл Китинг отметил, что продолжение финансирования Украины зависит от того, какими будут успехи в контрнаступлении. По его мнению, в настоящее время у ВСУ достаточно сил и средств.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявил, что в стране до 15 июня произойдет дефолт, если конгресс решит не повышать лимит госдолга.