Американские биолаборатории на Украине в рамках программы Пентагона изучали, как реконструкция ДНК влияет на расы, этносы и нации. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал военный обозреватель Виктор Баранец.

В американских биолабораториях, которые расположены в разных местах на территориях бывших советских республик, в рамках программы Пентагона по исследованию генома человека поначалу собирали очень интересные данные об особенностях ДНК конкретной расы, этноса или нации.

«Американцы не забросили эту идею, что с помощью реконструкции ДНК можно влиять на определенную расу, национальность. Этим и вызвано существование этих лабораторий», — объяснил Баранец.

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд ранее признала наличие биолабораторий США на Украине. Нуланд назвала их «биологическими исследовательскими объектами», заявив, что американские власти работают с Украиной над тем, чтобы не допустить попадания материалов исследований к России, писала «Газета.ru».

США разрабатывали на Украине боевые биологические агенты, представляющие потенциальную угрозу для всего человечества, а также генетическое оружие с целью уничтожить славян, рассказал РИА ФАН аналитик Константин Сивков.