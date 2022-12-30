Мир 30 декабря 2022, 16:46 Власти Украины заявили, что большинство ее жителей отметили Рождество 25 декабря Украинский министр Федоров: большинство жителей страны отметили Рождество 25 декабря Unsplash

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Электронный опрос, проведенный украинскими властями, показал, что большинство жителей страны отмечают Рождество 25 декабря, сообщил министр цифровой транформации Украины Михаил Федоров. При этом в опросе, который прошел в мобильном приложении госсервиса «Дiя» («Действие»), могли участвовать все желающие, то есть о репрезентативной выборке, как в профессиональных социологических исследованиях, не может быть и речи, отметил ТАСС.

Однако украинские власти сделали выводы из результатов этого голосования. Федоров указал на то, что оно было «одним из самых массовых» и назвал итог мощным.

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Министр культуры Александр Ткаченко тоже отметил в своих соцсетях, что около 60% украинцев решили праздновать Рождество 25 декабря. За 7 января проголосовали 25,48% участников опроса, еще 12,59% признались, что считают праздничными обе даты.

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