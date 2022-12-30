30 декабря 2022, 16:46
Власти Украины заявили, что большинство ее жителей отметили Рождество 25 декабря
Украинский министр Федоров: большинство жителей страны отметили Рождество 25 декабря
Электронный опрос, проведенный украинскими властями, показал, что большинство жителей страны отмечают Рождество 25 декабря, сообщил министр цифровой транформации Украины Михаил Федоров. При этом в опросе, который прошел в мобильном приложении госсервиса «Дiя» («Действие»), могли участвовать все желающие, то есть о репрезентативной выборке, как в профессиональных социологических исследованиях, не может быть и речи, отметил ТАСС.
Однако украинские власти сделали выводы из результатов этого голосования. Федоров указал на то, что оно было «одним из самых массовых» и назвал итог мощным.«Больше всего украинцев поддержали дату 25 декабря — 903 265 голосов», — написал министр на своей странице в соцсети.
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Министр культуры Александр Ткаченко тоже отметил в своих соцсетях, что около 60% украинцев решили праздновать Рождество 25 декабря. За 7 января проголосовали 25,48% участников опроса, еще 12,59% признались, что считают праздничными обе даты.При этом исследование социологической группы «Рейтинг» показало совсем другие результаты. За последний год число празднующих Рождество только 25 декабря действительно выросло, но лишь с 4 до 11%. В обе даты его отметят 25%. А 55% традиционно отпразднуют 7 января. Еще 8% вовсе игнорируют обе даты.
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