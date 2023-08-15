Мир 15 августа 2023, 07:25 Властям Украины задали неудобный вопрос о принадлежности территории Режиссер Лопатенок усомнился в принадлежности территории Украины РИА «Новости»

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Украинский режиссер Игорь Лопатенок на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) поставил под сомнение принадлежность территорий, находящихся под контролем Украины. Слова кинодеятеля основаны на действиях киевского режима в отношении культуры и истории. В частности, Лопатенок высказался об установке трезубца на монументе «Родина-мать».

Лопатенок указал, что украинское руководство стало слишком часто разрушать памятники, перестраивать их, искоренять русский язык, запрещать фильмы и песни, сжигать книги и переписывать историю,

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«Так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?», — задал резонный вопрос режиссер.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и замена названий улиц начались на Украине после принятия закона о декоммунизации в 2015 году. Однако позже украинские власти стали вести борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

Не так давно рабочие закончили установку трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве. Новый символ заменил заменил герб СССР. Работы стартовали в конце июля, но поднять трезубец на щит с первого раза не удалось из-за непогоды.