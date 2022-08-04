«Властям США важнее Украина». В Великобритании объяснили падение уровня жизни американцев

Жители США все чаще вынуждены жить от зарплаты до зарплаты из-за подскочивших цен на продукты. Многим приходится делать покупки в магазинах, которые реализуют товары по сниженной цене, сообщил таблоид Daily Mail. Читатели издания в комментариях к материалу заявили, что в такой ситуации американцы могут винить и себя, если они голосовали за Джо Байдена на президентских выборах.

По данным Daily Mail, продажи продуктов питания в магазинах сниженных цен с октября 2021 года по июнь этого года выросли на 71%. Более 61% американцев говорят, что теперь живут от зарплаты до зарплаты, сообщило РИА «Новости».

По мнению пользователя MilkofBrokenbottle, сейчас наступила стадия перед тем, как большинство жителей попадут в такие экономические условия, в которые никогда не хотели бы попасть.

«Если вы голосовали за Байдена, вы голосовали за весь этот кошмар», — заявил еще один участник обсуждения.

Другой комментатор указал на то, что Украина для властей США стали важнее американских рабочих и пенсионеров. Еще один читатель напомнил, что все в Штатах выражали радость из-за конфликта с Россией, но платить по счетам теперь не хочет никто.