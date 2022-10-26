Властям США указали на необходимость постоянного диалог с Россией | 360°

Мир 26 октября 2022, 17:31 Властям США указали на необходимость постоянного диалог с Россией The Spectator: США и союзникам следует поддерживать постоянный диалог с Россией РИА "Новости"

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США и союзникам необходимо поддерживать непрерывный диалог с Россией, заявил американский журналист Дэниел ДеПетрис в статье для The Spectator. По его мнению, развитие контактов с РФ было бы разумным шагом.

ДеПетрис обратил внимание, что многие представители американской элиты расценивают дипломатию с Россией чуть ли не как пустую трату времени. Они не понимают и не рассматривают возможность сесть за стол переговоров с российскими властями. Подобное поведение журналист назвал неверным.

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«Когда наступают тяжелые времена и напряженность высока, диалог просто необходим», — подчеркнул журналист.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил главе Пентагона Ллойду Остину о том, что украинские власти могут готовить провокацию с использованием «грязной бомбы».

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Шойгу пришел к соглашению о консультациях на профессиональном уровне с рядом коллегами из западных стран по поводу угрозы провокации.

В МИД Украины заявляли, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собрался отправить в страну экспертов после заявления о создании «грязной бомбы», сообщил RT.