Властям США указали на необходимость постоянного диалог с Россией | 360°

26 октября 2022, 17:31
Властям США указали на необходимость постоянного диалог с Россией
The Spectator: США и союзникам следует поддерживать постоянный диалог с Россией
США и союзникам необходимо поддерживать непрерывный диалог с Россией, заявил американский журналист Дэниел ДеПетрис в статье для The Spectator. По его мнению, развитие контактов с РФ было бы разумным шагом.
ДеПетрис обратил внимание, что многие представители американской элиты расценивают дипломатию с Россией чуть ли не как пустую трату времени. Они не понимают и не рассматривают возможность сесть за стол переговоров с российскими властями. Подобное поведение журналист назвал неверным.
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«Когда наступают тяжелые времена и напряженность высока, диалог просто необходим», — подчеркнул журналист.
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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил главе Пентагона Ллойду Остину о том, что украинские власти могут готовить провокацию с использованием «грязной бомбы».
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Шойгу пришел к соглашению о консультациях на профессиональном уровне с рядом коллегами из западных стран по поводу угрозы провокации.
В МИД Украины заявляли, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собрался отправить в страну экспертов после заявления о создании «грязной бомбы», сообщил RT.
США
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