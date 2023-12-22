Мир 22 декабря 2023, 18:42 Властям США дали карт-бланш по введению санкций против России Байден указом расширил возможности США по введению санкций против России Chris Kleponis Pool via CNP / Global Look Press

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Президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ предоставил американской администрации право отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии России по обходу санкций в отношении ВПК страны.

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Кроме того, власти могут заблокировать импорт российских продуктов даже при их глубокой переработке в третьих государствах. Этот пункт в том числе касается морепродуктов, спиртных напитков, алмазов.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что санкции бьют по странам, которые их вводят. Россия несколько лет находится под санкциями и уже адаптировалась к ним.

В пятницу, 22 декабря, Минфин США сообщил о запрете ввоза из России краба, минтая, трески и лосося. Евросоюз также представил 12-й пакет антироссийских санкций.