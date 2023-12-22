22 декабря 2023, 18:42
Властям США дали карт-бланш по введению санкций против России
Байден указом расширил возможности США по введению санкций против России
Президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Документ предоставил американской администрации право отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии России по обходу санкций в отношении ВПК страны.
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Кроме того, власти могут заблокировать импорт российских продуктов даже при их глубокой переработке в третьих государствах. Этот пункт в том числе касается морепродуктов, спиртных напитков, алмазов.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что санкции бьют по странам, которые их вводят. Россия несколько лет находится под санкциями и уже адаптировалась к ним.
В пятницу, 22 декабря, Минфин США сообщил о запрете ввоза из России краба, минтая, трески и лосося. Евросоюз также представил 12-й пакет антироссийских санкций.
США
Россия
Джо Байден
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