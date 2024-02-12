Мир 12 февраля 2024, 18:41 Властям Нидерландов запретили по суду экспортировать в Израиль запчасти для F-35 Суд в Нидерландах запретил экспорт в Израиль запчастей для истребителей F-35 U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Нидерланды больше не смогут экспортировать в Израиль запчасти для истребителей F-35. Такое решение принял Апелляционный суд европейской страны, сообщила газета The Jerusalem Post.

В суде указали на существование явного риска того, что экспортируемые запчасти для F-35 используют в серьезных нарушениях международного гуманитарного права. Речь идет о том, что именно эти самолеты ЦАХАЛ применил для ударов по сектору Газа.

Реклама

Требование суда правительство Нидерландов должно выполнять в течение недели. У властей нет права не исполнять это решение до момента подачи апелляции в Верховный суд — сделать это государство может в течение восьми недель.

Иск против Нидерландов подали ранее сразу несколько правозащитных групп, включая филиал организации Oxfam, которая борется с бедностью. При этом суд низшей инстанции ранее встал на сторону властей по этому делу, отметило издание.

По данным The Jerusalem Post, с момента начала войны с ХАМАС Израиль получил с регионального склада в Нидерландах как минимум одну партию запчастей для F-35.