Властям КНДР посоветовали приобрести российскую вакцину «Спутник V»

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский посоветовал властям КНДР стабилизировать ситуацию с коронавирусом в стране с помощью вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом сообщила «Газета.ru».

«В КНДР вряд ли будут использоваться препараты Pfizer или Moderna — скорее всего, в текущих условиях жителей будут прививать цельновирионными вакцинами китайского производства, однако они малоэффективны. Лучшим вариантом стали бы импорт и применение российского „Спутника V“», — посоветовал вирусолог.

Специалист также предупредил об угрозе появления нового штамма заболевания и переносе его в Китай.

«Новые разновидности чаще всего появляются там, где болеет много людей. Нельзя исключить, что так может произойти и в КНДР. Распространение SARS CoV-2 за пределы Северной Кореи будет ограничиваться ее минимальными контактами с другими странами, однако такой вариант переноса (например, через Китай) возможен», — заключил Аграновский.