Власти Зимбабве привлекут армию для конфискации зерна фермеров

Недостаточные поставки зерна фермерами Зимбабве после объявления властей, что страна полностью обеспечила продовольственную безопасность, привели к радикальным мерам. Об этом сообщило издание ZimLive.

По данным Министерства земель и сельского хозяйства страны, с 1 апреля фермеры передали всего пять тысяч тонн зерна. Власти пообещали начать конфискацию продовольствия с привлечением военных.

Глава министерства Джон Басера объявил, что правительство готово покупать у фермеров зерно за 75 тысяч зимбабвийских долларов за тонну. Это меньше 180 долларов США и почти в два раза ниже, чем на африканском рынке. Для выхода из ситуации правительство пообещало переводить треть гонорара в валюте, а остальное гасить местными деньгами, но производители не согласились на такой шаг.

Большая часть фермеров предпочитает продавать зерно частным компаниям. Власти пообещали применить закон, по которому вводится прямой запрет на покупку зерна у фермеров частными лицами или коммерческими структурами. Кроме того, документ предусматривает запрет на перевозку более чем пяти мешков одновременно. Следить за выполнением этих условий станут на блокпостах.

Согласно отчетам независимых аудиторов, в этом году урожай зерна в Зимбабве окажется на 43% ниже прошлогоднего из-за нерегулярных дождей. Власти африканской страны заявили, что для продовольственной безопасности им необходимо иметь 1,8 миллиона тонн и еще 500 тысяч тонн для запаса.