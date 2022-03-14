Власти Житомира призвали жителей не сопротивляться российским военным и покинуть город

Жителей Житомира призвали не оказывать сопротивления российским военным и экстренно покинуть город. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Житомирской областной рады.

«Принято решение об экстренной эвакуации горожан. Возьмите с собой все необходимое. Не оказывайте сопротивление российским военным», — гласит заявление властей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине с целью демилитаризации и денацификации.

С начала операции спецоперации российские вооруженные силы вывели из строя 3687 объектов украинской военной инфраструктуры. В том числе уничтожено 99 самолетов, 128 дронов, 1194 танка и других бронемашин, 121 РСЗО, 443 миномета и орудия артиллерии, а также 991 единица военной автотехники.

Ранее Минобороны показало уничтожение замаскированного командного пункта украинских нацистов под Киевом при ударе высокоточным снарядом «Краснополь».