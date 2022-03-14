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    14 марта 2022, 09:51

    Власти Житомира призвали жителей не сопротивляться российским военным и покинуть город

    Власти Житомира призвали горожан не сопротивляться российским военным

    Максим Зинкин

    Жителей Житомира призвали не оказывать сопротивления российским военным и экстренно покинуть город. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Житомирской областной рады.

    «Принято решение об экстренной эвакуации горожан. Возьмите с собой все необходимое. Не оказывайте сопротивление российским военным», — гласит заявление властей.

    Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине с целью демилитаризации и денацификации.

    С начала операции спецоперации российские вооруженные силы вывели из строя 3687 объектов украинской военной инфраструктуры. В том числе уничтожено 99 самолетов, 128 дронов, 1194 танка и других бронемашин, 121 РСЗО, 443 миномета и орудия артиллерии, а также 991 единица военной автотехники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение замаскированного командного пункта украинских нацистов под Киевом при ударе высокоточным снарядом «Краснополь».