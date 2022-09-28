Власти Запорожской области попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ | 360°

Важное 28 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожской области попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ Глава ВГА Запорожья Балицкий обратился к Путину по итогам референдума в регионе РИА «Новости»

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал адресованное президенту России Владимиру Путину предложение о принятии области в состав РФ в качестве нового субъекта. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее политик опубликовал в своем Telegram-канале итоги референдума. Согласно этой информации, 93,11% от принявших участие в голосовании поддержали решение об интеграции с Россией.

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Аналогичные обращение к президенту РФ ранее направили глава ЛНР Леонид Пасечник и руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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Пятидневные референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В Херсонской области за присоединение региона к РФ проголосовали 430 268 человек.

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