Власти Запорожской области допустили полную остановку ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ | 360°

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Власти Запорожской области допустили полную остановку ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

Глава ВГА Запорожья Балицкий: ЗАЭС могут полностью остановить из-за обстрелов ВСУ

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В условиях постоянных обстрелов со стороны ВСУ не исключена полная остановка работы Запорожской АЭС. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

«Сегодня с высокой долей вероятности мы будем вынуждены остановить атомную станцию. Потому что ее работа будет невозможна в таких условиях», — подчеркнул Балицкий.

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Он отметил, что, вероятно, придется перейти на работу от дизель-генераторов. Глава ВГА добавил, что этот вопрос до конца не решен, «но, скорее всего, придется принимать такое решение».

Евгений Балицкий также указал на отток людей из Энергодара из-за регулярных обстрелов.

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Ранее ЗАЭС прекратила подачу электроэнергии на подконтрольные Украине территории из-за повреждения линии электропередачи в результате украинских обстрелов.

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