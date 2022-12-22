Мир 22 декабря 2022, 14:43 Балицкий не исключил, что США продолжат поставлять ракеты Украине Врио главы Запорожья Балицкий: Зеленский получит от США дальнобойные ракеты РИА «Новости»

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США продолжат манипулировать Украиной. В этом убежден врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «рано или поздно» получит современные американские ракеты, сообщил ТАСС.

Накануне украинский лидер встретился с американским коллегой. Их переговоры показали, что Украина и США не намерены мириться с Россией. Наоборот, Зеленский рассчитывает получить от Джо Байдена новое вооружение, отметил Балицкий. Поэтому власти Запорожья считают, что Зеленский все же добьется от американцев дальнейшей поддержки.

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«Получит, конечно. Рано или поздно он их все равно получит, американцы будут поднимать градус», — подчеркнул Балицкий.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США и Украины не намерены решать конфликт с Россией мирно. Она отметила, что Германия также обостряет обстановку, поставляя оружие Киеву.